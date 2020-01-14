Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Parti grubunda gündeme ilişki önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir'i kürsüye davet etti. Kürt çocuklarının artık kendi filmlerinin senaryolarının kendilerinin yazdığını belirten şehit kızı, sözleriyle salondakileri ağlattı.

İşte şehit kızının yaptığı kısa konuşmadan kesitler;

"Öncelikle beni kabul ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi babam ve diğer şehitlerimiz üzerine söylenecek o kadar çok şey var ki, ne söylersem söyleyeyim kelimeler mahcup kalacak.

"KÜRT ÇOCUKLARI KENDİ FİLMLERİNİN KAHRAMANI OLUYOR"

Kürt çocuklar üzerinden tiyatrolar yapıldı, artık bilmelidirler ki perdeler kapandı. Kürt çocukları kendi filmlerinin kahramanı oluyorlar. Ben Türkiye'nin incisi Mardin'de doğup büyümüş bir Kürt kızıyım.

"SÖZ VERİYORUM"

81 şehrin her toprağı benim memleketim. Bilmiyorum ne kadarına gücüm yeter ama babamın bana öğretmiş olduğu bütün ilkeleri uygulayacağıma burada söz veriyorum.

"ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM"

Ben babamdan bir çok şey öğrendim. Evet yaram var, ama elhamdülillah yarama yarenlik edenler var. Ondan en çok affetmeyi, teşekkür etmeyi öğrendim. Bir insanın kalbini kırmanın da canını almak kadar günah olduğunu yine babamdan öğrendim. Zalimler için yaşasın cehennem."