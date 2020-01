Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batuhan Yaşar ANKARA

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, hafta sonu Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılacak Libya konferansından sonuç çıkacağını düşündüğünü söyledi. Akar “Orada ne işimiz var” diyen muhalefeti de eleştirerek “Libya’da bizim bir geçmişimiz var. Kültürel birliğimiz söz konusu. Eski günlerden kalma Türk asıllı önemli bir nüfus var. Bazı ülkeler binlerce kilometreden gelip müdahil oluyorlar. Libya bizim denizden sınırdaşımız. Seyirci kalmamız söz konusu değil” dedi.

Millî Savunma Bakanı Akar, medya temsilcilerinin sorularını cevaplandırdı. Akar özetle şunları söyledi:

LİBYA’DA SEYİRCİ KALAMAYIZ

Libya’da bizim bir geçmişimiz var. Kültürel birliğimiz söz konusu. Eski günlerden kalma Türk asıllı önemli bir nüfus var. Bazı ülkeler binlerce kilometreden gelip müdahil oluyorlar. Libya bizim denizden sınırdaşımız. Burnumuzun dibi. Afrika ülkeleri dâhil müdahil olmuş. Biz BM’yi referans alıyoruz. BM tarafından tanınan bir hükûmet. En azından fikren yanında yer alıyoruz. Bu nedenle bizim orada neden bulunduğumuz sorusu havada kalıyor. Bizim buraya seyirci kalmamız söz konusu değil. İmzalanan muhtıra güvenlik askerî iş birliği ile alakalı. Burada personelimiz var, eğitim veriyorlar oradaki karar vericilere danışmanlık yapıyorlar. Bu tamamen askerî eğitim iş birliği. Bizim 76 ülkeyle böyle anlaşmamız var. BMGK’nın tanıdığı Serrac hükûmetinden Cumhurbaşkanı’mıza davet geldi. Değerlendirildi, Meclis’ten yetki istendi, tezkere çıktı. Bu elimizde. İlgili bakanlıklar ve kurumlarla görüşüyoruz. Şuna göre faaliyetleri sürdürüyoruz.

* Mutabakat muhtırasında savunma güvenlik iş birliği ofisi kuruluyor. Libya hükûmetinin askerî ihtiyaçları neyse buna dönük iş birliği oluşturuluyor. Oradaki birliğin ismi “Libya Eğitim Ve İş Birliği Timi.

* Libya’nın yönetimi egemen ve bağımsızdır. Kendilerinin parası var, istedikleri silahlar varsa alabilirler.

MUHATABIMIZ RUSLAR

‘Ateşkes için önder olalım’ dedik. Moskova’ya gittik. Hem Rus hem Serrac tarafıyla konuştuk. Onlar imzaladılar. Libya’da ateşkesin sona erdiğine yönelik açıklamaların sahada bir karşılığı yok; ateşkesin çöktüğünü söyleyemeyiz, çok erken bir yorum olur. Ateşkese dair metinlerde bir tartışma yok, yansıyan bilgilere göre Hafter tarafı zaman istedi. Libya’da bundan sonra Putin ve ekibinin çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyoruz, muhatabımız Ruslardır.

BAZILARI HOŞ KARŞILAMADI

Trump hariç liderler 19 Ocak’ta Berlin’de bir araya gelecek. Hafter ve Serraç da orada olacak. Sonuç çıkabilecektir diye düşünüyoruz. Türkiye’nin Rusya ile birlikte olayı domine etmesi bazıları tarafından hoş karşılanmadı tahmin ediyoruz. Hafter’e bir şeyler fısıldadılar. Hem koparmadı bağlantıyı hem imzalamadı. Hafter’in imzalamaması durumunda en kötü senaryoya hazırız. Libyalı kardeşlerimiz mücadelelerini sürdüreceklerdir. Biz de desteği sağlamaya devam ederiz. Libya’da Rusların Wagner’i, BAE güçleri hatta Fransa’nın olduğu söyleniyor. Biz de oradaki varlığımızla günün birinde onlarla karşı karşıya gelir miyiz? Gelmek istemeyiz. Onlar da istemez sanırım.

Bunun yanında sınırımızdaki insan sayısı 600 bine dayandı onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İdlib’de güvenli alan oluşturmak istiyoruz.

HİÇBİR HAİN BU ŞANLI ÜNİFORMAYI GİYEMEZ

Temmuz’da biz büyük zarar gördük. 15 Temmuz sonrası FETÖ tarzı üç dört sabotaj daha oldu. Yeni bilgi belge çıktıkça ilk günkü tempoda mücadelemiz sürecek. Diğer kurumlarla mukayese yapmıyoruz. Bizim ilkelerimiz belli bu tarzda mücadelemiz sürüyor. FETÖ nedeni ile görevden uzaklaştırmaları mahkeme kararı ile yapıyoruz. Bir de bazı duyumlar var. Bunun için zaman var ama görevde kalmaları da uygun olmadığı için geçici uzaklaştırıyoruz. İstihbarat adliye çalışması yapılıyor bunun sonucunda ya aklanıyor ya cezasını alıyor. Bin 937 kişi geçici uzaklaştırıldı. 23 bin 324 kişiye işlem yapıldı. 416 kişi aklanıp geri döndü. TSK olarak hiç bir hainin bu şanlı üniformayı giymesine müsaade etmeyeceğiz.

ÇOK FAZLA TALEP VAR

Haziranda çıkardığımız kanunun iyi olup olmadığını gidin YÖK başkanına sorun. Doktoralar filan dramatik şekilde düştü. Onlar çünkü ‘Askerlik gelmesin’ diye yapıyorlardı. Çok değerli hizmetler yapan yüksekokul mezunları vardı. Bunlar sırf askerlik halletmek için dört yıllık okullara gidiyordu. Bunda da azalma oldu. Yedek astsubaylık koyduk, ihtiyaçtan çok fazla talep var. Çok talep gördü. İlgili üniversiteye gidip lisans eğitimi almalarına ihtiyaç kalmadı. Celp sayısı arttığı için eskisinden fazla yükümlümüz var sorun yaşanmadı.

KATAR'DAN SİZ NE KÖTÜLÜK GÖRDÜNÜZ?

* Muhalefetin eleştirdiği tank palet fabrikası konusunda gelen soruları cevaplayan Bakar Akar şunları söyledi: Prototip çalışması Otokar tarafından yapıldı. İhaleye üç firma girdi BMC kazandı. Diğer firmalar kazansaydı BMC’ye sağladığımız şartları sağlamak zorundaydık. BMC kendi fabrikasının zaten temellerini attı. ‘Orada zaten tank yapılıyor niye ihale ediyorsunuz’ diyorlar yanlış. Bilinmiyor. Mülkiyet tamamen millî savunma bakanlığında, kontrol bizde. Bizim amacımız tank yapmak ve ihraç durumuna gelmek. On seneden beri devam eden bir çalışma. Kontrol bizde. Sermaye gelmiş, Katarlılar girmişler. Katar’ın ne kötülüğünü gördünüz? Katar sermayesinde ne var? Yatırım demiyor musunuz? Adamlar yatırım yaptılar. Hani sermayenin rengi yoktu. M60 ve Altay ne kadar modernize edersek edelim onların hakkı ABD ve Almanlara ait. O yüzden bizim bu tankları yapmamız lazım.

HERKESLE GÖRÜŞÜLÜR

Bakan Akar gazetecilerin, Moskova’da Türkiye ve Suriye istihbarat başkanlarının görüşmeleri konusundaki sorusunu da cevapladı. Hulûsi Akar “Suriye konusunda ilgili kişi ve kurum kimse ülkemizin hak ve menfaatleri konusunda konuşmalar yapıldı, yapılmaya devam edilecek. Önemli olan ülkemizin yüksek menfaatleri”

dedi.

C VE D PLANLARIMIZ VAR

Fırat’ın doğusu-batısı meselesinde her ne kadar terörist varlığı azalsa da burada onların varlığı var, her seferinde Rus muhataplarımıza Barış Pınarı bölgesindeki durumu iletiyoruz. Barış Pınarı bölgesinde ne oluyor?’ diyorsanız orada normalleşme oluyor. İngiliz Gallup bölgede araştırma yaptı. TSK’nın Barış Pınarı operasyonuna destek yüzde 50’den fazla. Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Rusya ile 23 ortak devriye oldu. Başlangıçtaki tepkilerin teröristler tarafından kurgu olduğu ortaya çıktı. M4 Otoyolu’nda da Ruslarla 14 devriye gezdik. Tacizler devam eder ve Ruslarla çözüm olmazsa onun da C ve D planları var.

S-400'LER MAYIS'TA TAM AKTİF OLACAK

S400 eğitim süreci ve kurulum çalışmaları devam ediyor. Gerçekten ilkeli olma meselesi bu. Cumhurbaşkanımız ne açıkladıysa faaliyetlerimiz planlı sürüyor. Nisan ya da mayısta tam aktif hâle geçecek. ABD, Patriot için ‘hayır’ dedi, S400 aldık. Geldik F35’lere. Devlet olarak 1,4 milyar dolar taksitini ödedik. Diyorsunuz ki ‘bunu almayın’. Biz ortağız orada. ‘S400 alırsanız F35 vermeyiz’ diye bir madde var mı, yok. Bu tür çözüm odaklı girişimlerde bizimle birlikte olmazsanız bizim de başka arayışlara girmemiz en tabii hakkımız, bu nereye gider bilemem. Suriye’de S400 var yanı başında İsrail’de F35 uçuyor.

NATO SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMELİ

NATO’daki faaliyetlerimiz ve operasyonlara desteğimiz sürüyor. NATO ülkelerinin bize karşı sorumluluklarını da hatırlıyoruz. GSYH’nin yüzde ikisini NATO’ya aktarma taahhüdümüzü en hızlı yerine getiren ülkeyiz. AB hedeflerinden de vazgeçmiş değiliz. Türkiye Cumhuriyeti devleti egemen ve bağımsızdır bu da anlaşılmalı. Menfaatleri çerçevesinde her şeyi yapar. Hatır gönül için asıl milletin hak menfaatlerini göz ardı etmeyiz.