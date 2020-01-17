Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, 30 Haziran’a kadar bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 35 bin 54 lira, dövizle yapmak isteyenler ise 5 bin 261 avro ödeyecek. Bu yıl müracaat edecek yükümlülerini, 31 Aralık saat 18.00’e kadar tamamlamak zorunda. Askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor. 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde ödenecek bedel ayrıca duyurulacak.