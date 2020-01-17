Buna göre, 30 Haziran’a kadar bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 35 bin 54 lira, dövizle yapmak isteyenler ise 5 bin 261 avro ödeyecek. Bu yıl müracaat edecek yükümlülerini, 31 Aralık saat 18.00’e kadar tamamlamak zorunda. Askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor. 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde ödenecek bedel ayrıca duyurulacak.
Bedelli askerlik 35 bin 54 lira
17.01.2020 - 04:48 | Son Güncelleme: 17.01.2020 - 04:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, 2020 bedelli ve dövizle askerlik ücretlerini belirledi.
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675544 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/675544.aspx
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