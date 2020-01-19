Libya konulu Berlin Konferansı’na katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ritz Carlton Otel’in önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamaya gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Çavuşoğlu, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Berlin’de vatandaşlarla sohbet etti
19.01.2020 - 13:13 | Son Güncelleme: 19.01.2020 - 13:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın başkenti Berlin’de Türk vatandaşları ile sohbet etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Berlin,halkla sohbet,
676055 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/676055.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER