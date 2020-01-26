Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'e hareketi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gece saat 20.55'te yaşanan Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem için bölge halkına ve tüm millete geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde şu ana kadar 31 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1607 vatandaşımız da yaralandı. Enkaz altından kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı ise 45'tir. Hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum" diyen Erdoğan, devletin deprem anından itibaren tüm kurumları ve imkanlarıyla vatandaşların yanına koştuğunu vurguladı.

İçişleri, Sağlık, Çevre ve Şehircilik bakanlarının hemen bölgeye giderek çalışmalara nezaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, "İhtiyaç duyulan her türlü personel, araç, gereç ve teçhizat çok kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılmıştır. Hem arama ve kurtarma çalışmaları hem yaralıların tahliyesi ve tedavisi hem de evleri yıkılan vatandaşlarımızın iaşe, ibatesi konusunda gereken tüm tedbirler süratle alınmıştır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Elazığ ve Malatya'ya gittiğini ve yapılan çalışmaları yerinde incelediğini, yaralıları ziyaret ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Başkan Yardımcısı Fuat Bey, Aile Sosyal Çalışma Bakanımız Zehra Hanım birlikte orada olduk. Bunun yanında gerek Kızılay, gerek AFAD yoğun bir çalışmayla zaten imkanlarını seferber etmiş durumda. Kış günü evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır. 7'den 70'e milletimizin tüm fertlerinin deprem bölgesindeki kardeşleriyle sergilediği dayanışma her türlü takdirin üzerindedir. Gerek Elazığ'da gerek Malatya'da bu tabloyu bizzat yerinde görerek müşahede ettim. Aynı şekilde dünyadaki dost ve kardeş ülkelerden de pek çok dayanışma mesajları aldık. Bir kez daha Elazığ ve Malatya başta olmak üzere depremi hisseden tüm vatandaşlarımız ile milletimize geçmiş olsun diyorum. Yaklaşık 36 saattir büyük bir fedakarlıkla insanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay, Silahlı Kuvvetler, Jandarma tüm kamu görevlilerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Rabbim bizi her türlü afetten muhafaza buyursun diye de dua ediyorum."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Elazığ depreminde şu ana kadar 31 vatandaşımız hayatını kaybetti 1607 vatandaşımız yaralandı 45 vatandaşımız kurtarıldı. Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLADI MI?

Hasar tespit çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız sürdürüyor sürdürecek. Elazığ'da daha çok köylerde sıkıntılar var. Bunların hasar tespitini yapıp süratle inşaat çalışmalarını başlatacağız. Yıkılması gerekenler varsa onları yıkmak durumundayız. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Dün akşam Malatya'da 5,1 büyüklüğünde sarsıntıya yaşayarak şahit olduk. Gecikemeyiz geciktiremeyiz. Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. Tüm ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar.

SOSYAL MEDYADAKİ PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR

Bu birlik beraberliğe gerçekten destek veren halkımız varken bir diğer taraftan da bunu gerek siyasi istismar vesilesi yapan gerekse millet can derdinde bunlar mal derdinde anlayışı ile acaba biz buradan nasıl bir imkan devşiririz bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Sosyal medyada insani tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok ahlaksızca. 20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne yapmış diyecek kadar. Depremi durdurma şansınız var mı?

Şundan çok çok memnunum artık kurumlarımız bu tür olaylar karşısında gerçekten çok ciddi yeteneklere sahip oldu. Kızılayımız yardımda gayet başarılı AFAD aynı şekilde. Kurtarma olayında da AFAD'ın ciddi başarılarının olduğunu gördük. Jandarmanın çok ciddi başarıları olduğunu gördük. Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı olduğunu gördük. Bunlar bizi memnun ediyor.

LİBYA VE İDLİB'DEKİ DURUM

Hafter ne Moskova'da ne Berlin'de bu sürece uymuştur. Hafter darbecidir. Merkel'e de söyledim şımartıyorsunuz dedim. Yanında Wagner var. Aldığı destek sebebiyle her türlü saldırılarına devam ediyor. Bu işte başarılı olamayacak. İdlib meselesinde maalesef rejim hala ihanetini devam ettiriyor sivil halkı bombalamak suretiyle öldürüyor.''