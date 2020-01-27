Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reina saldırısı davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, saldırgan Abdulkadir Masharipov'un, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve kasten öldürme suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.