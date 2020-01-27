Reina saldırısı davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, saldırgan Abdulkadir Masharipov'un, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve kasten öldürme suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Reina saldırısı davasında istenen ceza belli oldu
27.01.2020 - 13:23 | Son Güncelleme: 27.01.2020 - 14:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Reina saldırısı davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, saldırgan Abdulkadir Masharipov'un, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve kasten öldürme suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : reina saldırısı,
677652 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677652.aspx
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