Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivrice merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin Elazığ'a verdiği hasarı ortaya çıkarmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan ve bini aşkın kişinin yer aldığı ekipler, gece gündüz demeden görev yapıyor.

93 bin bağımsız bölümün yer aldığı kentte hasar tespit çalışmalarında yüzde 50 seviyesine ulaşılırken, elde edilen veriler Bakanlıkça hazırlanan haritaya işleniyor.

Günlük olarak güncellenen haritada acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalar, riskli ve rezerv yapı alanı, çadır kurulan bölgeler, konaklama yerleri ile dönüşüm yapılacak mahalleler yer alıyor.

Hasar tespit çalışmalarında gelinen noktada Elazığ'da 93 yıkık, 2 bin 42 ağır ve 1382 orta hasarlı bina ile 286 acil yıkılacak bina tespit edildi.

Acil olarak yıkımına karar verilen 286 binadan Elazığ ile Sivrice ilçesinde arasında okul ile caminin de yer aldığı 54 yapı yıkılırken, diğer konutlarda yıkım çalışması devam ediyor.

ELAZIĞ'A 4 BİN 350 KONUT

Depremin etkilediği Elazığ ve Malatya'da 6 bin 900 konut projesi uygulanacak. Bu projedeki konutların 4 bin 350'si Elazığ il merkezi ile Sivrice'de, 2 bin 550'si ise Malatya, Doğanyol, Kale ve Pütürge'de inşa edilecek.

DEPREMZEDELERE AYNİ YARDIM, HİBE VE KREDİ DESTEĞİ

Hasar tespitleri sonucunda yıkık veya ağır hasarlı olduğu tespit edilen bağımsız bölümde oturan ev sahiplerine 11 bin lira, kiracıya 5 bin lira, konutunun orta hasarlı olduğu tespit edilen ev sahibine yapısını güçlendirmesi için 5 bin lirası hibe, kiracıya ise 2 bin 500 lirası hibe olmak üzere 27 bin lira faizsiz güçlendirme kredisi verilecek.

Az hasarlı olarak tespit edilen bağımsız bölümlerde fiilen ikamet edenlere AFAD hibe ödemesi, il ve ilçe merkezinde ikamet eden ve evlerindeki eşyaları çıkartamayanlara sosyal yardımlaşma vakfı tarafından 30 bin lira hibe, kırsal mahalle ve köylerde ikamet eden ve eşyalarını çıkartamayanlara da 5 bin lira hibe ödenecek.

FAİZSİZ KREDİ İMKANI

AFAD ayrıca ağır hasarlı konutlara 20 yıl vadeli, ilk 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl eşit taksitle faizsiz, orta hasarlı konutlara 10 yıl vadeli, ilk 2 yıl ödemesiz ve 8 yıl eşit taksitle faizsiz geri ödeme imkanı tanıyacak.