Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan ve bini aşkın kişinin yer aldığı ekipler, depremin verdiği hasarı ortaya çıkarmak için 24 saat görev yapıyor. Mahalleleri sokak sokak tarayan ekipler, yapılardaki zararı tespit edip haritaya işliyor. Günlük olarak güncellenen haritada, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalar, riskli ve rezerv yapı alanı, çadır kurulan bölgeler, konaklama yerleri ile dönüşüm yapılacak mahalleler yer aldı.

Depremin Elâzığ’ın yapı stokunun yüzde 25-30’unu etkilediğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “Şu an itibarıyla 54 binanın yıkımı gerçekleştirildi. 93 yıkık, 2 bin 42 ağır ve 1.382 orta hasarlı bina ile 286 acil yıkılacak bina tespit edildi” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, 117 milyon lira bağış geldiğini de açıkladı.

Bu arada bölgede 6 bin 900 konut projesi uygulanacak. Konutların 4 bin 350’si Elâzığ il merkezi ile Sivrice’de, 2 bin 550’si ise Malatya, Doğanyol, Kale ve Pütürge’de inşa edilecek.