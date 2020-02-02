Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon TL daha kaynak aktaracağız."
Bakan Selçuk: Deprem bölgelerine 5 milyon TL kaynak aktaracağız
02.02.2020 - 10:13 | Son Güncelleme: 02.02.2020 - 10:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon TL daha kaynak aktaracağız."
Etiketler : Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,
678887 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/678887.aspx
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