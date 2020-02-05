Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede karşılıklı savunma ve güvenlik konuları, 12-13 Şubat tarihlerinde Brüksel’de icra edilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı ile 17-21 Şubat tarihleri arasında Yunanistan’da yapılacak Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na yönelik hazırlıklar ele alınarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü
05.02.2020 - 13:55 | Son Güncelleme: 05.02.2020 - 13:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile telefonda görüştü.
Etiketler : bakan akar,milli savunma bakanı,
679471 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/679471.aspx
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