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Beşiktaş yarı finalde! Potada derbi heyecanı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş yarı finalde! Potada derbi heyecanı
Basketbol, Beşiktaş, Play-Off, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Manisa Büyüşehir Belediyespor'u 83-74 yendi. Beşiktaş Emlakjet, bu sonuçla yarı finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Manisa Büyüşehir Belediyespor'u 83-74 yendi. Bu sonuçla seride durumu 2-0'a getiren Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE'

Maç her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. İlk 5 dakikaya 12-7 önde giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Terry'nin etkili oyunuyla periyodu 20-18 üstün bitirdi. İkinci çeyreğe etkili başlayan Beşiktaş Emlakjet, 6 dakika 20 saniyede sayı şansı tanımadığı rakibine karşı 23-0'lık seri yakaladı ve farkı 21 sayıya çıkardı: (41-20). Kalan dakikalarda üstünlüğünü devam ettiren Beşiktaş Emlakjet, Allman ve Needham ikilisinin etkili oyunuyla soyunma odasına 45-33 önde gitti. Üçüncü çeyreğin başında rakibinin sayılarına karşılık veren Beşiktaş Emlakjet, 25. dakikaya 60-42 önde girdi. Konuk ekip, periyodun bitimine 2 dakika 10 saniye kala Mathews'in sayısıyla farkı 27 sayıya kadar çıkardı: (71-44). Kalan dakikalarda iyi savunma yapan Beşiktaş Emlakjet, periyodu 71-49 üstün tamamladı. Final periyodunda Allman ve Mathews'in etkili sayılarıyla son 5 dakikaya 81-61 önde giren Beşiktaş Emlakjet, müsabakadan da 83-74 galip ayrıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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