Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA - Konferansta Türkiye’yi Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek. Zirve kapsamında muhataplarıyla uluslararası ve bölgesel konularda fikir alışverişinde bulunacak olan Akar ve Çavuşoğlu’nun ağırlıklı gündemi Suriye olacak. İki bakan, özellikle son günlerde İdlib’de Esad rejiminin saldırıları, bölgeden muhtemel göç akını, TSK’nın İdlib’deki rolü ve Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin ABD’li ve Rus mevkidaşlarıyla değerlendirmelerde bulunacak. Akar ve Çavuşoğlu’nun ayrıca NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Münih Güvenlik Konferansı’nın bu yılki gündeminde, uluslararası terörizm, güvenlik politikaları, Suriye’deki iç savaş, Ortadoğu’daki durum, Libya meselesi, Ukrayna sorunu ve Avrupa’daki sığınmacı krizi ana başlıkları oluşturuyor.