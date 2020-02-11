Selçuk Böke ANKARA - Konferansta Türkiye’yi Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek. Zirve kapsamında muhataplarıyla uluslararası ve bölgesel konularda fikir alışverişinde bulunacak olan Akar ve Çavuşoğlu’nun ağırlıklı gündemi Suriye olacak. İki bakan, özellikle son günlerde İdlib’de Esad rejiminin saldırıları, bölgeden muhtemel göç akını, TSK’nın İdlib’deki rolü ve Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin ABD’li ve Rus mevkidaşlarıyla değerlendirmelerde bulunacak. Akar ve Çavuşoğlu’nun ayrıca NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Münih Güvenlik Konferansı’nın bu yılki gündeminde, uluslararası terörizm, güvenlik politikaları, Suriye’deki iç savaş, Ortadoğu’daki durum, Libya meselesi, Ukrayna sorunu ve Avrupa’daki sığınmacı krizi ana başlıkları oluşturuyor.
Münih’te gündem Suriye
11.02.2020 - 04:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 - 04:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya’nın ev sahipliğinde 14-16 Şubat’ta düzenlenecek 56. Münih Güvenlik Konferansı’na 30 devlet ve hükûmet başkanı, 70 dışişleri ve savunma bakanı ile siyaset, ekonomi ve güvenlik alanında uzman isimler katılacak.
Etiketler : 56. Münih Güvenlik Konferansı,
680603 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/680603.aspx
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