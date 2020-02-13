Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 11 Aralık 2018’de görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden ve Personel Şube Müdürü Ercan Polat’ı ağır, koruma polisi Yiğitcan Köksal’ı da hafif yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun Fetullahçı Terör Örgütü ile (FETÖ) bağlantısı tespit edildi.

Sarıcaoğlu’nun el konulan cep telefonu ile mail ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, bulunduğu hücre yapılanması içerisindeki diğer örgüt üyelerinin de kimlik bilgileri belirlendi. Yapılanma içerisinde polis, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve kapatılan Cihan Haber Ajansı çalışanı 27 kişinin bulunduğu ortaya çıktı.

9'u aktif polis memuru 27 kişi hakkında gözaltı kararı

Söz konusu gelişme üzerine, Başsavcılık, 9'u aktif polis memuru 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

DELİLLER CEP TELEFONUNDA

Suikastla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında saldırganın el konup incelemeye alınan cep telefonu ile mail ve sosyal medya hesapları üzerindeki incelemelerden suikasta ışık tutacak delillere ulaşıldığı öğrenildi. Saldırının, terör örgütü FETÖ’nün üst yönetiminin talimatıyla gerçekleştirildiği kaydedilirken, eylemi planlayarak örgüt üyesi polisi yönlendirdikleri iddia edilen 20 polis memuru hakkında gözaltı kararı çıkardı. İstanbul merkezli Adana, Bursa, Rize, Samsun, Trabzon ve Nevşehir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda polisin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan 18 şüphelinin içinde ihraç edilen emniyet mensupları, araştırma görevliler, doktor ve öğretmenler olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli polislerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği ve sorguya alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.