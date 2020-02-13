Bakan Varank: "(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Gerçekten büyük bir teveccüh var."
Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması
13.02.2020 - 16:57 | Son Güncelleme: 13.02.2020 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Varank: "(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Gerçekten büyük bir teveccüh var."
Etiketler : Bakan Varank,
681146 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/681146.aspx
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