Ülke genelindeki çeşitli birliklerden çok sayıda tank ve zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Tırların üzerine yüklenmiş askeri tanklar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti. Askeri araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Sınıra tank sevkiyatı
13.02.2020 - 18:05 | Son Güncelleme: 13.02.2020 - 18:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sınır,tank,sevkıyat,
681161 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/681161.aspx
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