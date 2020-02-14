Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla kar altında bekleyişini sürdüren aileler “kahrolsun HDP”, “kahrolsun PKK” sloganı attılar.

Annelerden Süheyla Demir yaptığı açıklamada, Ağrı’dan dağa kaçırılan kızı Hayal için evlat nöbetini sürdürdüğünü söyledi.

“Bugün kar yağdı. Çocuklarımızın hasreti içimizi yakmış. Bu kar içimizi soğutmaz, hasretimiz bu karı da eritir” diyen Demir, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Fatma Bingöl evlatları için kardan ve soğuktan korkmadıklarını belirtti. “Kar da yağmur da taş da yağsa gitmeyeceğiz. Evlatlarımızı bekliyoruz burada. Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dört sene evvel dağa kaçırılan oğlu Mehmet’e kavuşma ümidiyle Ağrı’dan gelerek eyleme katılan baba Salih Gökçe de eylemi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Çocuklarını beklemeye devam edeceklerini ifade eden Kaya, “Kar altında çocuklarımızı bekliyoruz. Hava soğuktur ama içimiz yanıyor. Kızım bak baban senin için bu karın altında bekliyor” dedi.