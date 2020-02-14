Edinilen bilgilere göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta bulunan 7 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken binanın 1 ay önce hasar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. Öte yandan çöken bina havadan görüntülendi.
Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi
14.02.2020 - 15:37 | Son Güncelleme: 14.02.2020 - 15:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : bahçelievler,çöken,bina,görüntülendi,
681352 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/681352.aspx
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