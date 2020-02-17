Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkna çalışmaları kapsamında bir kişi, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan kişinin Gevriye Ayhan’ın çocuğu Pelda Ayhan olduğu belirlendi. Bir ay önce eyleme katılan anne Gevriye Ayhan, çadırda nöbetteyken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini cep telefonundan aradığını ifade ederek, kızının örgütten kaçıp Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu söylediğini belirtti. Böylelikle Diyarbakır’da süren evlat nöbetinin başlangıcından bu yana aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı yedi oldu.