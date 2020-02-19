Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında örgütün Çukurova Üniversitesi yapılanmasının sözde kadın meclisi sözcülüğünü yaptığı iddia edilen tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

PKK/KCK adına kentte aktif faaliyet gösterdiği ileri sürülen Helin D. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheli için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, Helin D'nin sürekli PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu kişilerle irtibat ve iltisaklı olduğu, üniversite bünyesinde örgüte eleman temin etmek amaçlı kurulmuş örgüt genel meclisi ve kadın meclisi içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi.

PKK/KCK ve örgütün gençlik yapılanması ilişkisinin detaylı şekilde anlatıldığı iddianamede, şüphelinin kentte örgüte eleman temin etmek maksatlı gerçekleştirilen organizasyonların başında bizzat bulunduğu ve üniversite içerisindeki örgütsel eylemlerde grupları yönlendirdiği anlatıldı.

İddianamede, Helin D'nin üniversite bünyesinde örgütün kırsal alana eleman temin etmek amacıyla kurulmuş dernekte aktif olarak görev aldığı, örgütün şehir yapılanması olan ve "kadro" diye tabir edilen şahıslarla birebir irtibatlı olduğu ve PKK mensuplarını ikametinde sakladığı aktarıldı.

"Örgütün militanlarını evinde saklamış"

Tanık M.M.Ş. iddianamedeki ifadesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alana eleman teminini kamplarda özel eğitimler verildikten sonra metropollerde görevlendirilen militanlar aracılığıyla yaptığını belirtti.

Teröristlere öncelikle kod isim verildiğini belirten tanık M.M.Ş, şöyle devam etti:

"Kadro olarak görevlendirilen şahsa gittiği yerde irtibat kuracağı kişilerin adres bilgileri teslim edilir, Kadrolar genelde telefon kullanmaz, irtibat kuracağı kişi ve ailelerin cep telefonu numaralarını küçük kağıt parçacıklarını üzerlerinde doküman olarak taşırlar. İrtibat ve ilişkilerinin telefon numaralarını elektronik bir veriye kaydetmeyerek tespitinin önüne geçmeye çalışırlar. Örgütsel faaliyetlerinin deşifre edildiği izlenimine kapılmaları halinde bu dokümanları hemen atarak, yutarak, yırtarak, imha ederek bağlantılarının tespit edilmesinin önlerler."

Helin D'nin Çukurova Üniversitesinde örgüt adına aktif olarak faaliyet yürüttüğünü ve, üniversite içerisinde yapılan eylemlere katıldığını belirten tanık M.M.Ş, "Helin D, birçok illegal örgüt eylemlerine katılmıştır. Örgütün şehir kadrolarından olan şahıslar, gizlenme amaçlı onun evini kullanıyordu." ifadesini kullandı.

İddianamede, tutuklu şüphelinin, 2014'te Çukurova Üniversitesinde "piknik" adı altında örgütsel faaliyet organize ettiği de kaydedildi.