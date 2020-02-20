Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, sınırımıza birkaç kilometre mesafedeki İdlib’in kuzeyinde yer alan Dana kasabasındaki mevzilerini güçlendirdi. Ayrıca rejimin ilerleyişini durdurmak için Halep’in batısındaki Atarib kasabasına konuşlandığı da öğrenildi. Türkiye’nin çeşitli birliklerinden sınır hattına ise tank ve zırhlı personel taşıyıcıdan (SPT) oluşan askerî konvoy sevkiyatı sürüyor. Araçların ve personelin ihtiyaç duyulan birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi. Öte yandan Rusya ve rejim, İdlib’de saldırılarını sürdürüyor. Gece Termanin beldesine ve Halep’in Daret İzze ilçe merkezi ile çevresine düzenlenen hava saldırısında üç sivil hayatını kaybetti, dokuz sivil yaralandı. Abu Muchati El Halebi İDLİB İHA