TSK, sınırımıza birkaç kilometre mesafedeki İdlib’in kuzeyinde yer alan Dana kasabasındaki mevzilerini güçlendirdi. Ayrıca rejimin ilerleyişini durdurmak için Halep’in batısındaki Atarib kasabasına konuşlandığı da öğrenildi. Türkiye’nin çeşitli birliklerinden sınır hattına ise tank ve zırhlı personel taşıyıcıdan (SPT) oluşan askerî konvoy sevkiyatı sürüyor. Araçların ve personelin ihtiyaç duyulan birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi. Öte yandan Rusya ve rejim, İdlib’de saldırılarını sürdürüyor. Gece Termanin beldesine ve Halep’in Daret İzze ilçe merkezi ile çevresine düzenlenen hava saldırısında üç sivil hayatını kaybetti, dokuz sivil yaralandı. Abu Muchati El Halebi İDLİB İHA
Mehmetçik Esad’a karşı mevzileri güçlendiriyor
20.02.2020 - 04:04 | Son Güncelleme: 20.02.2020 - 04:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Halep ve İdlib’de muhaliflerin bulunduğu yerleşim birimlerinde ilerleyen rejim ordusunun İdlib’e yaklaşmasını engelliyor.
Etiketler : suriyede son durum,türk askeri,idlib,mehmetçik,esad,
682619 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/682619.aspx
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