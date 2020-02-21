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Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavrumacı'nın cezaları belli oldu
21.02.2020 - 20:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 - 20:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ise aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Mahkeme, tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı'yı tahliye etti.
Etiketler : fetö,
683039 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/683039.aspx
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