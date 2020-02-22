İdlib’deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Taktik Komuta Yerinde incelemelerde bulundan Akar, harita üzerinde bölgedeki son duruma ilişkin bilgi aldı. Bakan Akar, mutabakatlar kapsamında İdlib’de görev yapan personelle de telsizden konuştu. Sahadaki Mehmetçikten “Her zaman hazırız” karşılığını alan Akar, “Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Akar telsizden emir verdi: Aynı başarıyı göstereceğinize inanıyoruz
22.02.2020 - 06:19 | Son Güncelleme: 22.02.2020 - 06:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki birlikleri ziyaret etti.
Etiketler : hulusi akar,
683110 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/683110.aspx
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