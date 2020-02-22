Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdlib’deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Taktik Komuta Yerinde incelemelerde bulundan Akar, harita üzerinde bölgedeki son duruma ilişkin bilgi aldı. Bakan Akar, mutabakatlar kapsamında İdlib’de görev yapan personelle de telsizden konuştu. Sahadaki Mehmetçikten “Her zaman hazırız” karşılığını alan Akar, “Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.