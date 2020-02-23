Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın batısında meydana gelen ve Van’da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremle ilgili Bakan Soylu'dan bilgi aldı
23.02.2020 - 12:00 | Son Güncelleme: 23.02.2020 - 12:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan telefonla bilgi aldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
683409 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/683409.aspx
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