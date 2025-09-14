Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Türkiye'nin geleceğini etkileyecek çağrı! Bakan Kacır paylaştı

Türkiye'nin geleceğini etkileyecek çağrı! Bakan Kacır paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin geleceğini etkileyecek çağrı! Bakan Kacır paylaştı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin nükleer enerjide yeni bir adım attığını vurguladı. Bakan Kacır "Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı"nın başladığını da açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Teknoloji Hamlesi ile yapay zekadan savunmaya, kimyadan çeliğe kadar uzanan yüksek enerji ihtiyacını yerli, karbonsuz ve kesintisiz çözümlerle karşılamayı amaçladıklarını vurguladı.

Türkiye'nin, nükleer enerji teknolojilerinde kendi yolunu açtığını, bağımsızlığını ve gücünü perçinlediğini vurgulayan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Başlattığımız 'Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı' ile enerji güvenliğimizi pekiştirecek, dışa bağımlılığı azaltacak, net sıfır emisyon hedefimize katkı sunacak yüksek teknoloji reaktörleri Türk sanayisinin yerli üretim yetkinlikleriyle, TENMAK ve TÜBİTAK enstitüleri ile üniversitelerimizin de katkısıyla, ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz."

SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK

Çağrıya başvurular, 31 Aralık 2025 tarihine kadar "http://rip.sanayi.gov.tr" adresi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kod Adı Kırlangıç ne zaman başlıyor? 3. sezon tarihi merak ediliyorFenerbahçe - Trabzon maçı saati değişti mi? Fener - Trabzon maçı saat kaçta!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
SANCAR SİDA'dan tam isabet! Savunma sanayinde göğüs kabartan başarı - GündemSANCAR SİDA'dan tam isabet!Kapatılan Antalya Arkeoloji Müzesi yıkıldı! 100 bine yakın tarihi eser depolarda - GündemKapatılan arkeoloji müzesi yıkıldıNe evinde ne de ofisinde! Kılıçdaroğlu'nun şaşırtan 15 Eylül planı ortaya çıktı - GündemKılıçdaroğlu'ndan şaşırtan '15 Eylül' planıGürsel Tekin'den Özgür Özel'e sert sözler: Hakkımı hepsine haram ediyorum - GündemÖzgür Özel'in sözlerine sert cevap verdiKırmızı bültenle aranan 6 şüpheli Türkiye'ye getirildi! Bakan Yerlikaya: Bir bir geri getireceğiz, kaçamayacaksınız - Gündem"Bir bir geri getireceğiz, kaçamayacaksınız"Bir telefonla başladı, hayatları karardı! Bir haftada 6 milyon TL'leri buhar oldu - GündemTeklife direnemedi, 6 milyon TL kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...