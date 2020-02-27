Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çok sayıda tank, İdlib sınırında bulunan Hatay’a sevk edildi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tırlara yüklenen tanklar, Şanlıurfa’dan geçerek otoban istikametine ilerledi. Tankların, Suriye’nin İdlib kentinin sınır komşusu olan Hatay’a gittiği öğrenildi.
İdlib sınırına çok sayıda tank sevkiyatı
27.02.2020 - 14:16 | Son Güncelleme: 27.02.2020 - 14:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinden İdlib sınırında bulunan Hatay’a çok sayıda tank sevkıyatı yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İdlib,tank sevkiyatı,Suriye,
684370 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684370.aspx
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