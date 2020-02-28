TBMM Başkanı Şentop, İdlib'deki hain saldırıya ilişkin "Diplomasi ve uluslararası düzeyde girişimler devam ederken sahada ülkemizi hedef alan her saldırı, en ağır biçimde cevabını alacaktır. Dünyanın herhangi bir yerinde hangi hesaplar yapılıyor olursa olsun, Türkiye hiçbir saldırı ya da alçakça girişim karşısında sessiz kalacak bir devlet değildir." dedi.
TBMM Başkanı Şentop: Her saldırı en ağır biçimde cevabını alacaktır
28.02.2020 - 12:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Şentop, "Diplomasi ve uluslararası düzeyde girişimler devam ederken sahada ülkemizi hedef alan her saldırı, en ağır biçimde cevabını alacaktır." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : TBMM Başkanı Mustafa Şentop,
684596 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684596.aspx
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