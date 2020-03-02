Mercidabık Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar tarafından İdlib’de şehit olan 34 asker için Çekmeceli Camii’nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ve din görevlileri tarafından mevlid-i şerif okundu. Tehvid-i şerif ile devam eden program sonrası şehitler için dua edildi. Lokma dağıtımı ile program sona erdi. Mevlid-i şerife Kilis Valisi Recep Soytürk, daire amir ve müdürleriyle ve vatandaşlar katıldı.
İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı
02.03.2020 - 22:11 | Son Güncelleme: 02.03.2020 - 22:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu 34 askeri şehit olması nedeniyle Kilis’te Mevlid-i Şerif okutulduktan sonra lokma dağıtıldı.
Etiketler : İdlib,
685282 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685282.aspx
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