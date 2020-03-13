Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, sokakların uyuşturucu tacirlerinden temizlenmesi amacıyla başlattığı çalışmalar sürüyor.

Polis ekipleri, bu kapsamda içinde uyuşturucu tacirlerinin bulunduğu, fiziki takibe aldıkları bir aracı Sarıkamış ilçesi girişinde durdurdu.

Araçta bulunan İ.G. ve G.G'nin üst aramasında 2,63 gram metamfetamin, uyuşturucu hapları ve bazı uyuşturucu kullanım materyalleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan İ.G, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı. G.G ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.