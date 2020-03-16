Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, “İstihbarat Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyon sonucu Türkiye-İran sınırından kaçak yollarla geçiş yaptığı tespit edilen PKK/KCK terör örgütü üyesi 2 BTÖ mensubu, İstihbarat ve TEM unsurlarınca yakalanmıştır” denildi