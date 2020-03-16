Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, “İstihbarat Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyon sonucu Türkiye-İran sınırından kaçak yollarla geçiş yaptığı tespit edilen PKK/KCK terör örgütü üyesi 2 BTÖ mensubu, İstihbarat ve TEM unsurlarınca yakalanmıştır” denildi
Van’da 2 terörist ele geçirildi
16.03.2020 - 22:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 - 22:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, Van'da PKK/KCK terör örgütü üyesi 2 terörist sağ olarak yakalandı.
Etiketler : Van,
688431 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/688431.aspx
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