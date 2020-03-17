Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından; özellikle WhatsApp, Facebook, Twitter üzerinden yapılan sahte paylaşımlar vatandaşları korku ve paniğe itiyor.

Sosyal medyada korona virüs hakkındaki bilgi kirliliği, ‘gerçek virüs’ten daha hızlı yayılıyor. Daha önce Ankara Şehir Hastanesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ameliyatların iptal edildiği iddia edilmiş ve hastane bunun doğru olmadığını bildirmişti. Yine Sakarya’da negatif basınçlı sedye ile evinden hastaneye kaldırılan hastanın görüntüleri yayınlanmış, Bakan Koca o vakanın virüs olmadığını açıklamıştı. Yedikule Hastanesi’nden yayınlanan koronavirüs çıktığına dair raporları da yine Bakan Koca yalanlamıştı.

VATANDAŞLAR, BAKANLIĞI ARADI

En son sosyal medyada koronavirüs tedbirleri kapsamında “tüm iş yerlerinin kapatılacağı” gibi ifadelerin yer aldığı “gizli” ibareli sahte “Sağlık Bakanlığı genelgesi” yayınlandı. Bakan Fahrettin Koca adına, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut imzası bulunduğu ileri sürülen belgede, “20.03.2020 tarihi itibarıyla eczaneler ve hastaneler hariç olmak üzere insanların toplu bir araya geleceği spor salonları yüzme havuzları, galeriler, ibadethaneler, otobüs terminalleri, alışveriş merkezleri üç kişiden fazla çalışanı bulunan işletmelerin geçici olarak kapatılması, bunlardan sadece restoren ve kafe gibi işletmelerin yalnızca evlere servis hizmeti yapmaları şartıyla açık kalmalarına müsaade edilmesi, 23.03.2020 tarihi itibarıyla süpermarketlerin pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada üç gün 08.00-16.00 saatleri arasında açık olmaları gibi bir takım tedbirler alınacaktır” ifadeleri yer aldı. Belgeyi sosyal medyada gören çok sayıda vatandaşın bakanlığa bağlı birimleri arayarak doğru olup olmadığını teyit etmeye çalıştığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakan Koca ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, belgenin gerçek dışı olduğunu belirterek “Sosyal medya ve WatsApp’tan yayılan ‘gizli’ belge gerçek dışıdır. Paniğe sebep olacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetimizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır” ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgililer hakkında soruşturma başlatıldı. Belirlenen 93 şüpheliden 19’u gözaltına alındı.

UZMAN PSİKOLOG REYHANLIOĞLU UYARDI:

SOSYAL MEDYADAN UZAK DURUN, KİTAP OKUYUN

Yapılan yalan yanlış paylaşımlar halkı korku ve paniğe sevk ediyor. Uzmanlar ise insanların psikolojisini olumsuz yönde etkileyen bu tarz paylaşımlara itibar edilememesi gerektiğini vurguladı. Uzman Klinik Psikolog Elâ Reyhanlıoğlu şunları söyledi: Olumsuz ve yalan haberler insanları depresyona sürüklüyor, kaygıyı arttırıyor. Mesela, Kanada’da SARS virüsü sebebiyle 10 bin kişi izole hâlde yaşadı. Daha sonraki süreçte travma ve stres bozukluğu görüldü. İnsanların evde izole kalma deneyiminin bir travmaya dönüşmemesi lazım. Bunun için evde bir aktivite planlayarak dayanıklılığımızı arttırmamız gerek. Yalan yanlış bilgilerin dağılması çok kolay. Vatandaş olarak da sorumlu davranmalıyız. Kaynağından kesinleştirilmeyen hiçbir bilgiye itibar etmeyin. Devlet yetkilileri tarafından yapılmayan açıklamalara kesinlikle paylaşımda bulunmayın. Evde izole olurken de bazı konulara dikkat etmeliyiz. Şimdiden bazı vatandaşlar bunu bir kıtlık deneyimi olarak görüyor. Makarna, bulgur stoklanıyor. Bizi hayatta tutan şey makarna değil, ‘umut’. Şu anda resmen çöpe dönüştüğü için sosyal medyadan uzak durun. Sadece doğruluğuna inandığınız haber kanallarını takip edin. Ancak, kaygı hastası olanlara tavsiye etmiyorum.”