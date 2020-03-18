Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede, obez hastayı almaya gelen Sağlık Bakanlığına ait bir ambulansın görüntülerini, koronavirüslü bir hasta aldığı iddiasıyla sosyal medya hesapları üzerinden yayan bir kişi, emniyet güçleri tarafından tespit edildi.

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, videoyu çeken şüpheli "halk arasında korku ve panik oluşturmak" suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli H.Ş. (29) polise verdiği ifadede, videoyu şaka olsun diye çekip kendi arkadaş grubu arasında paylaştığını ve videonun bu şekilde yayıldığını öne sürdü.