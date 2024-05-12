Afyonkarahisar’da yürekleri ağza getiren olay! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Mayıs 2024 11:55 - Güncelleme: 12 Mayıs 2024 11:59 - Güncelleme:

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Afyonkarahisar’da patpat diye tabir edilen tarım aracı kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarparak oturma odasının içine girdi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.