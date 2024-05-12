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Filmler gerçek oluyor! Nasa, Ay'da tren yolculuğu gerçekleştirmek için ilk adımı atıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Filmler gerçek oluyor! Nasa, Ay&#039;da tren yolculuğu gerçekleştirmek için ilk adımı atıyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NASA, Ay'da tren yolculuğu yapılabilmesi için çalışmalara başladı. "Flexible Levitation on a Track" (FLOAT) olarak adlandırılan yeni sistem ay üzerinde bulunan kaynakları otonom bir şekilde taşıyacak.

NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı’nda proje lideri olan Dr. Ethan Schaler;

“Ay’da güvenilir, otonom ve verimli yük taşımacılığı sağlayacak ilk ay demiryolu sistemini inşa etmek istiyoruz. Dayanıklı, uzun ömürlü bir robotik taşıma sistemi, 2030’larda sürdürülebilir bir Ay üssünün günlük operasyonları için kritik öneme sahip olacaktır.” diye konuştu.

Ay yüzeyinde kurulacak olan yeni sistem, Dünya'da kullanılan raylı sistemden farklı bir teknik ile üretilecek. Yeni sistemin açılabilen ve esnek bir yapıda olması Dr. Schaler ve ekibi tarafından öneriliyor.

Filmler gerçek oluyor! Nasa, Ay'da tren yolculuğu gerçekleştirmek için ilk adımı atıyor! - 1. Resim

 MAGLEV TRENLERİ İLE AYNI SİSTEM

Ay'da kullanılacak olan yeni sistemin örnekleri Dünya üzerinde şu an kullanılmakta. Manyetik Raylı Tren (MAGLEV) olarak adlandırılan demiryolu ulaşım sistemi şu anda dünyanın en hızlı treni olarak bilinmektedir.

Manyetik kaldırma trenleri dünyanın en hızlı ve gözde ulaşım araçlarından biridir. Bu trenler komple bir manyetik sisteme sahiptir. Kaldırma kuvveti trenin raylar boyunca yüksek hızda hareket etmesini sağlarken, tren havada ivmelenerek hız kazanır. Bu nedenle hız kademeli olarak artar.

Raylar üzerindeki sürtünme ortadan kalktığında hız saatte 600 km'ye ulaşır.

Filmler gerçek oluyor! Nasa, Ay'da tren yolculuğu gerçekleştirmek için ilk adımı atıyor! - 2. Resim

İNŞAAT SÜRESİ KISALTILACAK

Ay üzerinde yapılacak olan inşaatın süresini kısaltmak için bu teknik kullanılmak isteniyor. Ay üssünün yeri değişirse kolayca rayların kaldırılıp sarılması ve başka bir yere hızlıca taşınması oldukça elverişli bir yöntem olacaktır.

Rayların hareket ettirilmesi manyetik robotlar ile yapılmak isteniyor. Treni de hareket ettirmesi planlanan bu robotların bütün sistemi kontrol etmesi planlanıyor.

Dr. Schaller'e göre her bir robot çeşitli şekil ve boyutlardaki yükleri saatte yaklaşık 1,61 km hızla taşıyabiliyor.Tekerlekli ve ayaklı robotların aksine, havada duran bu araçlar tozlu Ay ortamında rayların aşınmasını ve yıpranmasını önleyecek.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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