Artık istifa edip tazminat almak mümkün! Eğer bu şartları karşılıyorsanız...

Çalışma hayatında, çalışanın en çok arada kaldığı durum istifa ederse tazminat hakkının yanacak olması... Ancak İş Kanunu'nda son yıllarda yapılan değişikliklerle birlikte çalışanlar, şartlardan birini dahi karşılıyorsa kıdem tazminatlarının tamamını alma hakkı kazanıyor. İşte o şartlar...

Kıdem tazminatı, kabaca ilgili iş yerinde bir yılın üzerinde çalışılan süre için işten çıkarma ya da emekli olma durumlarında almaya hak kazanılan ücret olarak tanımlanıyor.

Bir şirkette 5 yıl boyunca çalışan bir kişi, 5. yılında işten çıkarılması halinde, son olarak aldığı aylık ücretin brüt hesaplaması üzerinden 5 katı oranında bir tazminat elde etme hakkı kazanır. Tazminat, bazı durumlarda ele geçen toplu para nedeniyle 'kurtarıcı' bir özellik taşıyor olsa da, istifa sonucu işten ayrılmalarda işveren, tazminat ödememe hakkını kullanabiliyor.

İSTİFA ETSENİZ DE TAZMİNAT ALMANIZI SAĞLAYACAK ŞARTLAR

Ancak Türkiye'de son yıllarda İş Kanunu'nun büyük ölçekli değişikliklere uğraması, üzerinden yıllar geçmiş olsa dahi ihlal durumlarında çalışana istifa ve tazminattan eksiksiz faydalanma hakkı sunuyor.

Siz de çalışma hayatınız boyunca aşağıdaki durumlardan birine maruz kaldıysanız, bulunduğunuz şirketten istifa etme ve kıdem tazminatınızı eksiksiz alma hakkına sahipsiniz.

İşte o şartlar:

Maaşınız zamanında yatmamışsa

Fazla mesai ücretlerin geç ya da eksik ödeniyorsa

İşyerinde bir üst kademedeki kişi tarafından baskıya / mobbinge maruz kalıyorsan

Maaşın bir kısmı hesabına, bir kısmı ise (prim adıyla) elden veriliyorsa

Yıllık izin ya da resmi tatiller olmak üzere izin hakların kullandırılmıyorsa

SAĞLIK GEREKÇESİYLE İŞTEN AYRILMALAR DA TAZMİNAT HAKKI DOĞURUYOR

Bu maddelerin dışında, tıpkı askere gidecek kişinin eksiksiz tazminat alabilmesi gibi, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek işten ayrılan kişi de kıdem tazminatına hak kazanmakta.

Örneğin bir çağrı merkezinde müşteri temsilcisi olarak çalışan işçi, bir doktordan 'gürültülü yerde çalışması uygun değildir' şeklinde bir rapor alması halinde, mevcut işine devam edemeyeceğini gerekçe göstererek tazminat hakkı alabilir.