Kenan Sofuoğlu 'Hayatımın en büyük hatası' diyerek dert yandı: 3 haftada mahvoldum

2018'de AK Parti'den Sakarya milletvekili seçilerek siyasete de atılan motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, milletvekilliği yaptığı döneme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sofuoğlu, milletvekilliğini 'hayatının en büyük hatası' olarak nitelendirdi.

Bir önceki dönemde AK Parti’nin Sakarya milletvekili olan eski dünya şampiyona motor sporcusu Kenan Sofuoğlu, gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk oldu. Milletvekili olduktan bir hafta sonra pişman olduğunu, bırakmak için her yolu denediğini ifade eden Sofuoğlu 5 yıllık milletvekilliği kariyerini “Hayatımın en büyük hatasıydı” şeklinde değerlendirdi.

'HAYATIMIN EN BÜYÜK HATASI'

Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuşması üzerine yarışlara ara verdiğini söyledi. Milletvekili adayı listesine adı yazdırıldıktan sonra kendisine partiden çok fazla talep gelmesinden yakınan Sofuoğlu şunları ekledi:

"Danışmanlarından birini aradım, 'Cumhurbaşkanının programı nerede, hemen oraya geleceğim. Ben bu işi yapmam, yapamam abi. Beni çıkartın listenizden' dedim. Mahvoldum 3 haftada taleplerden, isteklerden, beklentilerden, partinin 'Şuraya git, buraya git' demelerinden. Yarışları bıraktırdı bana, rahat rahat hayat yaşayacaktım ben, bu ne abi' dedim. 'Sakın öyle bir şey yapamazsın, biz sana güvendik, çok kötü reklam yaparlar, bunu kullanırlar' filan beni caydırdı."

Altaylı'nın "Bir daha milletvekilliği yapmazsın, değil mi?" sorusuna Sofuoğlu "Yok ağabey, hayatımdaki en büyük hatalardan biriydi Cumhurbaşkanına orada 'Yaparım' demek. Ama bilseydim biraz milletvekilliği nasıl bir şey... Hayatımın büyük hatasıdır" diyerek cevap verdi.