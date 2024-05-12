Ölmeden dakikalar önce katilinin ismini söyledi

Aydın'da Nazilli Devlet Hastanesi'ne karnından bıçaklanmış halde getirilen Hasan Çağlayan, ölmeden önce oğlu H.Ç. tarafından bıçaklandığını söyledi.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Hasköy Mahallesi yol ayrımında gece saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre 53 yaşındaki Hasan Çağlayan, karın bölgesinden bıçaklanmış bir şekilde Nazilli Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Durumun adli vaka olarak değerlendirilmesinin ardından Çağlayan, tedavi esnasında görevlilere katilinin kim olduğunu söyledi.

Oğlu H.Ç. (28) ile birlikte alkol aldıklarını ifade eden Hasan Çağlayan, o esnada oğlu H.Ç. tarafından bıçaklandığını söyledi.

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Hasan Çağlayan, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlu H.Ç. gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.