Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, ''Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Gecesi mesajı
21.03.2020 - 20:08 | Son Güncelleme: 21.03.2020 - 20:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter adresinden Miraç Gecesi mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milletimizin ve İslam aleminin Miraç Gecesini tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.
Etiketler : erdoğan,miraç gecesi,
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