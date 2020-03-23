Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı genelgesine ek yaptı. Ek genelgeyle sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar arasında olanlara yürüttükleri görev sebebiyle bazı istisnalar getirildi. İşte ek genelge:

¥ Doktorlar, sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri kamu görevlileri, kamu hizmeti yürütenlerle eczacılar sınırlamadan muaf tutulacak.

¥ Seyahat etmesi, evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebilecek.

¥ Bu talepler valilik veya kaymakamlıklarda oluşturulan “Vefa İletişim Merkezleri”nce takip edilecek. Düzenlenecek “seyahat belgeleri”, talep sahiplerine kolluk birimleri tarafından teslim edilecek.

¥ Kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci “Vefa Koordinasyon Grubu” tarafından yönetilecek.

¥ Bu kapsamda görevlendirilecek bütün kamu, sivil bütün görevlilere “görev belgesi-yaka kartı” düzenlenecek, bu görevlilerin isimleri görev alanları ilgili mahalle muhtarlarıyla paylaşılacak.

¥ Bu vatandaşların zorunlu, temel ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde “Açık Kapılar Vefa İletişim Merkezi” görevlendirilebilecek.