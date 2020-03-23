İçişleri Bakanlığınca, Bingöl’de “Kapan-9 Karer” operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.020 görev alıyor.