İçişleri Bakanlığınca, Bingöl’de “Kapan-9 Karer” operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.020 görev alıyor.
'Kapan-9 Karer' operasyonu başlatıldı
23.03.2020 - 09:29 | Son Güncelleme: 23.03.2020 - 09:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığınca, Bingöl’de “Kapan-9 Karer” operasyonu başlatıldı.
Etiketler : Bingöl,kapan-9 karer operasyonu,
690282 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/690282.aspx
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