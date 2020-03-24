Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

81 il müftülüğüne gönderilen genelgeye göre, din görevlilerinin, evlerinden çıkamayan yaşlı ve kronik hastaların düzenli aranması, hal ve hatırlarının sorulması, ihtiyaçlarının öğrenilmesi ve giderilmesi amacıyla, illerde vali veya kaymakamlar başkanlığında oluşturulan “Vefa Koordinasyon Grubu” faaliyetlerine gönüllü desteği sağlanacak. Din görevlileri tarafından öncelikle mahalle sakinleri, cemaatleri, öğrenci ve velilerini dâhil edecek şekilde WhatsApp grupları kurulacak. Gruplar aracılığıyla kalabalıktan uzak kalma zorunluluğu bulunan bu hassas günlerde camide cemaat oluşturamayan vatandaşlar, ailece evde cemaatle namaz kılmaya, hatim, dua, zikir, tesbihat gibi maneviyatı ayakta tutan ibadet ve taata teşvik edilecek. Diyanet TV ile Diyanet Radyolarının izlenilir ve dinlenilir olmasının temin edilmesi sağlanacak, bu sayede Başkanlık tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni yayına alınan özel programların duyuruları yapılacak. Kısa film ve videolar da dâhil olmak üzere, Başkanlık tarafından bu süreçte sunulan her türlü din hizmetinin, oluşturulan WhatsApp grupları aracılığıyla topluma ulaşması sağlanacak.