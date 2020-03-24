Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde etkisini sürdüren ve Türkiye'de de ölümlere sebep olan korona virüsle ilgili izolasyona dikkat çeken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kendimizin ailemizin ve tüm Antalyalı hemşehrilerimiz ve milletimizin sağlığı için zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Evde hayat var, hayat eve sığar lütfen evde kal Antalya."