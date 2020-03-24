Dünya genelinde etkisini sürdüren ve Türkiye'de de ölümlere sebep olan korona virüsle ilgili izolasyona dikkat çeken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kendimizin ailemizin ve tüm Antalyalı hemşehrilerimiz ve milletimizin sağlığı için zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Evde hayat var, hayat eve sığar lütfen evde kal Antalya."
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Evde kal' paylaşımı
24.03.2020 - 23:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 - 23:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla Antalyalılara 'Evde kal' çağrısı yaptı.
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690785 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/690785.aspx
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