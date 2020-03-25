Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılılar mesajında, "Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılacak tetkik ve tedavilerden iyi haberler almayı diliyoruz. Birlikte Başaracağız" ifadesine yer verirken, siyah-beyazlılar ise konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."