Sarı-kırmızılılar mesajında, "Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılacak tetkik ve tedavilerden iyi haberler almayı diliyoruz. Birlikte Başaracağız" ifadesine yer verirken, siyah-beyazlılar ise konu hakkında şu açıklamayı yaptı:
"Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
25.03.2020 - 17:19 | Son Güncelleme: 25.03.2020 - 17:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray ve Beşiktaş, koronavirüs testinde bir oyuncu bir de sağlık çalışanında pozitif bulgu olduğunu açıklayan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılılar mesajında, "Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılacak tetkik ve tedavilerden iyi haberler almayı diliyoruz. Birlikte Başaracağız" ifadesine yer verirken, siyah-beyazlılar ise konu hakkında şu açıklamayı yaptı:
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray ve Beşiktaş,koronavirüs,fenerbahçe,
690976 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/690976.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER