Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Sosyal yardım yönetmeliğimize göre ihtiyaç olması hâlinde bir yıl içerisinde asgari ücretin beş katına kadar yardım yapabiliyoruz” dedi.

Mehmet Tahmazoğlu belediye olarak Meclis’e sunulan maddeler hakkında açıklamalarda bulunarak “Herkese sabun ve temizlik malzemesi dağıtacağız. Öte yandan sosyal marketlerden gıda yardımı alamayan vatandaşlarımıza gıda desteği verilmesi için çalışmamız var, gıda kolileri hazırladık. Gıda kolisi yardımları ile vatandaşlara destek olacağız. Bu süreçte kimsenin mağdur olmaması için çabalıyoruz” şeklinde konuştu.

EVLERE HİZMET

Tahmazoğlu, 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarının karşılanması yönünde ekiplerin çalışmalar yaptığını belirterek “Sadece marketten alışveriş yapan vatandaşlarımız değil, Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Yardım Destek Grubu tarafından, 65 yaş üzerindeki vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor. 65 yaş üstü vatandaşların evlerine yemek ve gıda paketi dağıtımı gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tehlikesine karşı aldığı tedbirleri sıklaştıran Şahinbey Belediyesi organize ettiği ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını artırdı. Vatandaşların sık kullandığı kamu binaları, bankalar, spor salonları, konferans salonları, Şahinbey Belediyesi’ne bağlı tesisler dezenfekte edildi. Virüse karşı vatandaşlara yöresel Nizip sabunu ile alım gücü düşük vatandaşlar için ücretsiz temizlik malzemeleri veriyor.