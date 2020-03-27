Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda TBMM’nin Çankaya, Dikmen ve Ayrancı giriş kapılarına, vücut ısısını ölçen sekiz adet termal kamera yerleştirildi. Meclis’e giriş yapanların termal kamerayla taranmasına başlandı. Öte yandan TBMM Genel Kurulu yeniden toplanamadı. Divanın teşekkül etmemesi üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi 31 Mart Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.