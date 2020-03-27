Aydar’ın 20 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunması nedeniyle toplanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), konuyu gündemine aldı. YSK, seçilmeye engel sabıka kaydının bulunması nedeniyle Aydar’ın mazbatasının iptaline karar verdi. Ceyhan Belediyesinin yeni başkanı, Belediye Meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.
CHP’li Başkan'ın mazbatası iptal edildi
27.03.2020 - 04:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 - 04:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP’li Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar “silahlı tehdit” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından yargılandığı mahkemece 20 ay hapse mahkûm edildi.
Etiketler : Kadir Aydar,Kadir Aydar chp,
691362 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/691362.aspx
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