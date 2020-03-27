Aydar’ın 20 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunması nedeniyle toplanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), konuyu gündemine aldı. YSK, seçilmeye engel sabıka kaydının bulunması nedeniyle Aydar’ın mazbatasının iptaline karar verdi. Ceyhan Belediyesinin yeni başkanı, Belediye Meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.