Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkemizin 81 ilinin il sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Korona virüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz” dedi.
Bakan Koca: Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz
27.03.2020 - 09:35 | Son Güncelleme: 27.03.2020 - 10:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle bir telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda korona virüs önlemleri değerlendirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fahrettin Koca,koronavirüs,sağlık bakanı,
691428 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/691428.aspx
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