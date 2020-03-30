Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de ilk vakası 11 Mart’ta görülen korona virüsü, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün virüs nedeniyle 37 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, toplam test sayısının 76 bin 981, toplam vaka sayısının 10 bin 827, vefat sayısının 168, yoğun bakım hasta sayısının 725, entübe hasta sayısının 523, iyileşen hasta sayısının 162, bugünkü test sayısının 11 bin 535, bugünkü vaka sayısının bin 610 ve bugünkü vefat sayısının 37 olduğunu bildirdi.