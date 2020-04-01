Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mevcut tedbirlerin yanı sıra özellikle Suriye’nin kuzeyinde yer alan harekât bölgelerindeki birliklere yönelik ilave tedbirler alındı. Suriye’nin kuzeyinde birliklerin yer aldığı harekât alanlarına giriş ve çıkışlara düzenleme getirildi. Düzenleme kapsamında giriş çıkışlar, 2. Ordu Komutanı’nın müsaadesine bağlandı. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı harekât bölgelerine doktor ve veterinerler gönderilerek konuyla ilgili gerçekleştirildi.

Personelin virüsle ilgili belirti göstermesi durumunda temas halinde olduğu birliğin bulunduğu bölgede derhâl karantinaya alınması ve göreve çıkarılmaması için gerekli hazırlıklar yapıldı.

Harekât bölgesinden yurt içine geçecek personelin 14 gün gözetim altında tutulup müteakiben içeriye girmesine ve sağlık kontrolünün yapılmasına yönelik tedbirler de alındı. Suriye’den yurt içine ikmal için gelen araçların, römorka monte KBRN temizleme sistemiyle dezenfeksiyonu için KBRN timleri görevlendirildi.

Suriye’de bulunan birliklere tabur sayısı kadar römorka monte konteyner banyo/tuvalet, seyyar banyo ve çamaşır üniteleri, ateş ölçerler, ilave motorlu/elektrikli pulvarizatör, hijyen paketlerinin yanı sıra Bakanlık tarafından üretimine başlanan maske ve dezenfektanlar gönderildi.