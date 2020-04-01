Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle iç piyasada süt tüketimindeki daralmadan dolayı yaşanan sıkıntının, Türkiye'nin desteğiyle aşıldığı belirtildi.

Salgın nedeniyle üretilen günlük 100 bin, aylık ise 3 milyon litrelik sütün pazarlanmasında sorunlar olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hükümetimizin girişimleri neticesinde, Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle yapılan görüşmelerin ardından 3 milyon litre sütün işlenerek kaşar peyniri olarak Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine satılması karara bağlanmıştır. Süt üretiminde yaşanan sıkıntı, Tarım Kredi Kooperatiflerine 1 ay için 300 bin kilogram kaşar alımıyla aşılmıştır."

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, bu dönemde yardımlarını esirgemeyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkürlerini iletti.