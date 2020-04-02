Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık bünyesinde yerli ve millî imkânlarla üretilen malzemelerin, koronavirüs salgını ile mücadele eden iki ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da talimatı üzerine İspanya ve İtalya’ya gönderilmesine karar verildi. Üretim noktalarında paketlenen yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askerî Havaalanına getirildi. Üzerinde Türkiye-İspanya, Türkiye-İtalya bayrakları yan yana bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askerî kargo uçağına yüklendi. Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hazreti Mevlâna’nın ‘Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var’ sözleri ile ‘Türkiye’den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle’ notu yer aldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TSK’nın İtalya ve İspanya’ya sağlık malzemesi göndermesinin ittifak dayanışmasının açık bir göstergesi olduğunu belirtti. İspanya’nın NATO Daimî Temsilciliği de “Covid-19’la mücadelede de birlikteyiz” mesajıyla Türkiye’ye teşekkür etti.